У МАЗа не сработали тормоза

Грузовик развернуло поперек дороги. Случилось это под Смолевичами.

«Как раз в сотне метров от места трагедии с маршруткой, — сообщает ОНТ. — На месте аварии затор из грузовиков…»

К счастью, пострадавших нет.

«27 апреля около 10 часов во время движения по а/д Р- 69 на 9 км у автомобиля МАЗ возникла неисправность рабочей тормозной системы, в результате чего автомобиль развернуло поперек проезжей части, — сообщает УВД Миноблисполкома. — Из-за этого движение было временно приостановлено. Автомобиль был отремонтирован, движение восстановлено. Никто не пострадал!

В ходе проверки документов сотрудниками ГАИ установлено, что в отношении автомобиля выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении».