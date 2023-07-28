У кого в Минске номинальная зарплата больше 36 000 рублей?

Средняя номинальная начисленная средняя заработная плата в Минске в июне составила 2598 руб. По сравнению с маем она выросла почти на 98 рублей, отмечает Office Life.
Самая высокая средняя номинальная начисленная зарплата в июне в Минске была у работников горнодобывающей промышленности — почти 36 220 руб., средняя за полгода в этой сфере — почти 11 260 руб.
Такие высокие цифры могут объясняться тем, что в Минске находятся дирекции некоторых предприятий (например, офис того же «Славкалия»), хотя непосредственно добыча ведется в других регионах.
Самая низкая зарплата в столице у библиотекарей и музейных работников — в среднем в месяц номинальная начисленная недотягивает до 1280 руб.
В июне средняя номинальная начисленная зарплата в Беларуси по сравнению с маем выросла на 66 рублей — теперь она составляет 1927,1 рубля.
Номинальная зарплата — это вся начисленная работнику сумма до вычета налогов.