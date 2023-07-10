У частной компании изъяли земельный участок под Минском

Случилось это по инициативе КГК.

Речь идет про бывший пионерлагерь «Кировец» под Минском.

Аналогичная участь может ждать и другие заброшенные участки, если их собственники в ближайшее время не примут надлежащие меры.

Вот что рассказали в сюжете на БТ.

«Этот лагерь пустует с начала нулевых. Чуть позже он перешел во владение столичной компании, которая обязалась привести участок в порядок. Но, что-то пошло не так. И таких заброшенных лагерей и санаториев только в Минском районе больше 30.

Пионер и пионерка — останки бывшего оздоровительного лагеря «Кировец» встречают нас прямо на входе. Кроме них и нескольких пустых строений с прошлых времен здесь ничего и не осталось.. Вместо детского смеха шум деревьев, уличные аллеи густо заросли, и даже в деревянных домиках, которые некогда были лагерными корпусами, уже ничего не напоминает о жизни.

А ведь потенциал огромный. Площадь территории 7 гектаров. Для сравнения, это больше чем 7 футбольных полей. Все это в 10 километрах от Минска и в паре километрах от Заславского водохранилища. Раньше территория принадлежала Минскому станкостроительному заводу имени Кирова. Последняя лагерная смена прошла здесь в 2001 году. Некоторое время участок пустовал, а 2004-м ушел с молотка к владельцу частной фирмы.

«Учредителями данной коммерческой фирмы являются учредители недружественных нам стран — это Великобритания и Литва. На протяжении 20 лет никаких мер по наведению порядка, по сохранению имущества предпринято не было. При обследовании было установлено, что лагерь находится в ужасающем состоянии. Весь зарос сорной растительностью, валяется бытовой мусор», — говорит Роман Горецкий, начальник управления Комитета госконтроля Минской области.

Комитет госконтроля инициировал изъятие бывшего лагеря «Кировец» у частного собственника. Создавалась только видимость работы. В отношении частника были и устные предупреждения заинтересованных областных служб, и официальные предписания, и даже штрафы.

Андрей Старпович, начальник управления землеустройства Минского райисполкома: «Было принято решение Минского райисполкома буквально месяц назад об изъятии земельного участка. В настоящее время ведется претензионная работа по изъятию в коммунальную собственность расположенных строений и сооружений на данном земельном участке».

Практически аналогичная ситуация в бывшем пионерском лагере «Дзержинец» — тоже недалеко от Заславля. Поблизости расположены действующий детский лагерь и садовое товарищество, куда на каникулы приезжают дети. Вход сюда практически никак не ограничивается. А некоторые строения уже в аварийном состоянии и срочно требуют внимания хозяев.

Роман Горецкий, начальник управления Комитета госконтроля Минской области: «Контрольными мероприятиями установлены факты нецелевого использования. Комитет направил информацию в Минский облисполком для принятия мер реагирования и выработки какой-то единой позиции совместно с Комитетом для работы с этими бывшим пионерскими лагерями. Результатом стало проведения совещания Минским райисполкомом, где всем землепользователям было сказано о необходимости наведения порядка наведения на земле».

По данным КГК, только в столичном районе более трех десятков заброшенных лагерей, половина из них в плачевном состоянии. Все эти участки рискуют повторить судьбу «Кировца», если владельцы никак не отреагируют».