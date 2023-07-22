У берегов США заметили «кокаиновых» акул

Обитающие у берегов американской Флориды акулы могут поедать сброшенные в океан пакеты с кокаином.

Дело в том, что наркотики оказываются на морском дне из-за контрабандистов. Те зачастую избавляются от товара при приближении американских пограничных патрулей.

В связи с этим морской биолог Том Херд решил снять документальный сериал «Кокаиновые акулы» для канала Discovery. Совместно с ученым-экологом из местного университета Трейси Фанарой он осуществил несколько экспериментов с животными около островов Флорида-Кис.

Отмечается, что, будучи под водой, исследователи заметили, что некоторые акулы ведут себя необычно. Например, обычно сторонящаяся людей акула-молот бросилась прямо на них. Более того, плавающую на глубине 20 м песчаную акулу заметили передвигающейся кругами.

Затем исследователи решили бросить в воду пакеты, внешне схожие с упаковками с кокаином. Хищники сразу же подплыли к пакетам и начали их кусать.

Для того чтобы понять, как запрещенные вещества попадают в эту экосистему, Фанара и Херд сбросили с самолета имитацию кокаина. Вскоре несколько видов акул устроили охоту за ней.

Однако делать выводы о наркозависимости хищников пока рано — ученым потребуется провести больше экспериментов.