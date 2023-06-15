У берегов Греции затонуло судно с несколькими сотнями мигрантов

Погибло около 80 человек.
Рыболовецкое судно с несколькими сотнями мигрантов затонуло у берегов Греции. Погибли по меньшей мере 79 человек, сообщает Reuters.
Лодка направлялась в Италию из ливийского города Тобрук. Сигнал бедствия мигранты подняли еще поздно вечером 13 июня, но вскоре связь с ними была потеряна.
Власти Греции заявили, что 104 пассажира судна были спасены. Еще сотни считаются погибшими или пропавшими без вести.
Международная организация по миграции сообщила, что на борту судна длиной до 30 метров находились 400 мигрантов.
По данным Европейской гуманитарной организации по спасению людей на море, количество пассажиров превышало 700 человек. Греческие власти решили пока не называть это число.