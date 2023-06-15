У берегов Греции затонуло судно с несколькими сотнями мигрантов

Лодка направлялась в Италию из ливийского города Тобрук. Сигнал бедствия мигранты подняли еще поздно вечером 13 июня, но вскоре связь с ними была потеряна.

Власти Греции заявили, что 104 пассажира судна были спасены. Еще сотни считаются погибшими или пропавшими без вести.