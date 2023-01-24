Тысячи пенсионеров работают «в тени»

Белорусский союз предпринимателей выступил с инициативой отменить норму, позволяющую удерживать часть пенсии у работающих пенсионеров. Она привела к тому, что сегодня тысячи пенсионеров вынуждены избегать легального оформления трудовых отношений.

«Работающий пенсионер — это выгодно для государства», — говорят в Союзе.

«Народная Воля» приводит выдержки из письма , которое бизнес-союз отправил депутатам:

«Согласно действующему законодательству размер пенсии в период работы ограничивается у части пенсионеров с относительно высоким прошлым заработком.

Демографическая ситуация в стране непростая, и в ближайшие годы будет оставаться сложной. Естественный прирост населения прогнозируется отрицательным.

За 5 лет с 2016—2019 годы численность населения страны сократилась на 96,3 тыс. человек, за 2022 год число жителей Беларуси уменьшилось на 94,1 тыс. человек.

Помимо снижения рождаемости, отмечается значительное снижение численности населения работоспособного возраста.

Эта ситуация негативно отражается на рынке труда, и ставит под угрозу реализацию принципа приоритетного использования национальных кадров.

Нанимателями на 1 июля 2022 года заявлены сведения о наличии 92,9 тысяч свободных рабочих мест, (на 1,5% больше чем на 1 июля 2021 года). Спрос на работников по рабочим профессиям составляет около 62% от общего числа заявленных вакансий.

В проектах нормативно-правовых актов, разрабатываемых правительством, предполагается расширить категории иностранцев, которые будут трудоустраиваться в нашей стране в упрощенном порядке. В тоже время имеются факторы, сдерживающие экономическую активность значительного числа незанятых граждан нашей страны которые хотят работать. Речь идет о лицах достигших пенсионного возраста, в том числе уволенных с прежних мест работы в связи с оптимизацией численности предприятий.

По информации Минтруда в 2021году численность работающих пенсионеров в среднем составила 540 тысяч человек, четверть из них получали пенсию не в полном размере в связи с тем, что имели в прошлом заработок выше среднего.

В случае отмены ограничения в выплате пенсии работающим пенсионерам с индивидуальным коэффициентом заработка (ИКЗ) свыше 1,3 дополнительные расходы на выплату пенсий в 2021 году оцениваются в размере около 64 млн. рублей».

В Союзе предпринимателей говорят, что «норма закона об удержании части пенсии у работающих пенсионеров с высоким ИКЗ принималась в 1992 году в иной демографической ситуации и при ином состоянии рынка труда».

«Действующая норма закона привела к такому явлению в негосударственном секторе, как теневая занятость высококвалифицированных специалистов без оформления легальных трудовых отношений по инициативе самих пенсионеров, — объясняют депутатам плюсы и минусы ситуации. — По экспертной оценке экспертов ОО «БСП», это не менее 4 тысяч человек.

Сокрытый фонд заработной платы составляет не менее чем 40 млн. руб. в год. Отмена удержания приведет к его легализации, что увеличит за год отчисления в ФСЗН на 14 млн. руб. и поступления подоходного налога в бюджет на 5,2 млн. руб.

Увеличение выплат пенсионерам на 64 млн. руб. в год приведет к увеличению ими потребления, что увеличит поступления НДС в бюджет ориентировочно на 10,3 млн. руб. в год.

Выплата пенсий работающим пенсионерам в полном размере приведет к стимулированию занятости только в промышленности на 5-6 тыс. человек, что увеличит поступления в ФСЗН ориентировочно на 34,2 млн. руб. в год и подоходного налога в бюджет на 12,7 млн. руб.

Увеличение занятости в промышленности приведет к увеличению выпуска продукции в год ориентировочно на 925 млн. руб. и соответственно к дополнительным поступлениям НДС до 154 млн. руб., налога на прибыль 14 млн. руб. в бюджет в год.

Отмена массового администрирования удержания мелких сумм (средняя —40 руб.) для 135 тыс. человек приведет к сокращению издержек в экономике не менее чем в 20 млн. руб. в год.

У работающих пенсионеров, уплачивающих взносы в ФСЗН, отсутствует возможность претендовать на пересчет пенсии за счет производимых отчислений из начисленной заработной платы (работающего пенсионера 35+1 %) в будущем. Данные отчисления остаются в распоряжении фонда и соответственно компенсируют выплату назначенной пенсии. Выпадающие доходы фонда частично (или полностью) покрываются данными отчислениями.

Работающий пенсионер — это выгодно для государства.

На рынке труда имеется большое количество незаполненных вакансий в сфере услуг, производственной сфере на неполную занятость 0,1-0,5 ставки с оплатой 100-400 руб. в месяц. При действующей системе удержания части пенсии у пенсионеров с высоким ИКЗ работа на условиях неполной занятости для них экономического смысла не имеет. Отмена удержаний из пенсий приведет к занятию многих этих вакансий пенсионерами и дополнительными поступлениями ФСЗН и подоходного налога в бюджет.

Экономический эффект от отмены удержаний из пенсий значительно перекрывает суммы выпадающих доходов Фонда социальной защиты населения.

Данная мера позволит вовлечь в сферу производительного труда значительное количество лиц пенсионного возраста, желающих работать, снизит напряженность на рынке труда.

Отмена удержаний приведет к сокращению функций и перераспределению (сокращению) численности государственных служащих в районных, областных и иных органах государственного управления в связи с отменой функции расчетов по удержанию части пенсии.

Освободит десятки тысяч субъектов хозяйствования от выполнения административных процедур по оперативному информированию органов соцзащиты о приеме на работу лиц пенсионного возраста, отменит обязанность десятков тысяч пенсионеров лично являться в органы соцзащиты и оформлять документы в связи с прекращением трудовых отношений.

Предлагаемые меры, по мнению экспертов ОО «БСП», будут позитивно восприняты населением в современных сложных условиях внешнего экономического и политического давления…»