Тысячи мертвых пингвинов выбросило на берег в Уругвае

На берег в Уругвае за последние 10 дней выбросило не менее 2 тысяч мертвых магеллановых пингвинов. Признаков птичьего гриппа у животных не обнаружено.

Мертвые пингвины – в основном молодые особи. Они погибли в Атлантике, а на пляжи Уругвая их принесло течением, заявила глава отдела фауны Министерства окружающей среды Кармен Лейзагойен.

90% пингвинов не имели запасов жира, что говорит об их молодом возрасте. По словам Лейзагойен, такое количество погибших пингвинов является беспрецедентным, информирует газета Pais.