Туристы бегут с горящего Родоса

Греческие власти эвакуировали на Родосе из-за природных пожаров 19 тысяч человек, сообщает Reuters.

Остров, расположенный на юго-востоке Греции, популярен среди отдыхающих своими пляжами и историческими достопримечательностями.

Как пишет агентство, лесной пожар, бушующий на Родосе, вынудил тысячи туристов и жителей острова укрыться в школах и на стадионах после того, как они были эвакуированы из прибрежных деревень и курортов.

Правительственный чиновник сообщил Reuters, что 19 тысяч человек были перемещены из своих домов и отелей, причем три тысячи из них на лодках. Многим помогала полиция.

Тысячи людей провели ночь на открытом воздухе, а туроператоры Jet2, TUI и Correndon отменили рейсы, вылетающие на остров.

Волна тепла на юге Европы по прогнозам синоптиков может продержаться и до августа, а значит продолжатся и пожары.