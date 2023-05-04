Турецкая кинозвезда с белорусскими корнями вновь оказалась в центре скандала

Турецкие СМИ пророчат скорый развод одной их самых ярких кинопар, которая благодаря невиданной популярности в мире турецких сериалов, известна далеко за пределами Турции.

Речь о Неслихан Атагюль и Кадире Догулу. В сеть попали снимки, на которых турецкий актер и продюсер запечатлен весьма в фривольных позах рядом с незнакомкой.

Сам Кадир все обвинения в измене отверг. Неслихан также отметила, что не видит в поведении мужа ничего особенного.

С мужем Кадиром Догулу.

Будто в доказательство своим словам турецкие актеры отправились вместе в Баку на Гран-при Азербайджана «Формулы-1». Но во время одной из пресс-конференций, на которой присутствовала супружеская чета, журналисты спросили Неслихан о ситуации, которая произошла в их семье. Турецкая актриса изобразила удивление и даже уточнила, действительно ли ей был адресован вопрос. После чего отметила, что они с Кадиром безумно счастливы. И он для нее не просто муж, но и самый близкий человек, даже ближе, чем родная мать.

Неслихан с мамой. Фото из социальных сетей

Кстати, мать одной из самых актрис Турции – белоруска. Неслихан говорит по-русски, в детстве жила в Карачаево-Черкесии. Она родилась в смешанном браке, ее отец – черкес.

Слухи о проблемах в браке появляются не в первый раз. Супруг Неслихан Кадир Догулу известен русскоязычным зрителям по проекту «Великолпеный век».