Турция может отказать семи белорусским самолетам в обслуживании

Крупнейший в Турции провайдер услуг наземного обслуживания в аэропортах Havaş предупредил о рисках с обслуживанием импортных самолетов, находящихся в парках у авиакомпаний из Беларуси, России, Ирана и бизнесмена Романа Абрамовича.

Об этом говорится в письме главы Havaş Мете Эрны, отправленном контрагентам.

Havaş принадлежит ведущему оператору турецких аэропортов — компании TAV Airports (работает в 90 аэропортах в 29 странах) — и обслуживает самолеты в аэропортах Стамбула, Анкары, Антальи и др.

Как сообщает РБК, в списке, прикрепленном к письму Эрны, говорится, что в обслуживании может быть отказано преимущественно самолетам американского производства Boeing, а также нескольким лайнерам европейской Airbus. Всего в списке более 170 самолетов российских авиакомпаний, семь белорусских и четыре иранских. Крупнейший эксплуатант этих самолетов — «Аэрофлот», в перечне также есть лайнеры грузовой авиакомпании AirBridgeCargo, Azur Air, I Fly, Pegas Fly, «Победы», «России», S7, Utair, «Уральских авиалиний», Red Wings, Nordwind и «Ямал», а также белорусской «Белавиа» и иранских Iran Air и Mahan Airlines. В письме Havaş также упоминаются бизнес-джеты Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650, по версии компании, принадлежащие Роману Абрамовичу (но представитель бизнесмена заявил РБК, что у бизнесмена Абрамовича нет самолетов в Турции, отказавшись от дальнейших комментариев).

Почему Havaş предупредил о рисках

В списке Havaş перечислены самолеты, которые попали под ограничения Минторга США, введенные еще весной 2022 года в ответ на начало военной спецоперации России на Украине. Сейчас провайдер изучает юридические аспекты ситуации и просит авиакомпании предоставить списки самолетов, в производстве которых использовано не более 25% американских деталей и технологий, следует из письма.

«Предоставление услуг по обслуживанию самолетов, направляющихся в Россию и Беларусь и собранных более чем на 25% с применением технологий американского происхождения, является нарушением норм экспортного регулирования (Export Administration Regulations, EAR) США, если такой самолет эксплуатируется авиакомпанией, против которой выпущен [в США] приказ о временном отказе в обслуживании (Temporary Denial Orders, TDO)», — пишет Эрна.