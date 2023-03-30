Турция и Сирия после землетрясений: главная проблема – вода и средства санитарии

Учреждения ООН за минувшие недели доставили пострадавшим от землетрясений жителям Турции и Сирии 900 тысяч литров питьевой воды и 1,7 млн литров воды для гигиенических и санитарных нужд.

Об этом заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, нехватка воды – как для питья, так и для поддержания санитарных условий – в настоящее время представляет собой ключевую проблему для пострадавших от землетрясений районов Турции и Сирии.

Чтобы помочь с ее решением, учреждения ООН также направили в регион 300 тысяч гигиенических комплектов, а также мобильные уборные и душевые.

Правительству Турции предоставлена помощь в сфере обеспечения общественного здравоохранения. Она включает в себя 4 млн доз вакцин и 23 тонны медицинских принадлежностей.

«Нам срочно нужны средства, чтобы помочь более чем пяти миллионам жителей Турции, пострадавшим от землетрясения, – добавил Дюжаррик. – На сегодняшний день наш гуманитарный запрос объемом в один миллиард долларов профинансирован лишь на 23 процента».

Продолжается также гуманитарная операция ООН по поддержке жителей зоны бедствия в Сирии. На территориях, подконтрольных правительству, учреждения ООН и партнеры организации предоставляют психологическую помощь и юридические консультации сотням тысяч людей, в том числе женщинам, пострадавшим от насилия, и детям, разлученным с родителями.

На северо-западе Сирии ООН и партнеры помогли расчистить 32 тысячи кубометров обломков, а также восстановили 80 классных комнат в провинциях Алеппо и Идлиб.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению водонапорных станций и медицинских клиник. Эти проекты помогли создать временные рабочие места для 1 400 человек.