Троицкая родительская суббота: что нельзя делать 3 июня

3 июня в православном календаре – Троицкая родительская суббота. Событие, которое отмечают накануне Святой Троицы, считается одним из самых главных в православии. У праздника есть свои традиции, обычаи, приметы. Расскажем о самых важных.

Родительскими субботами называют дни особого поминовения усопших. Как правило, они соответствуют дню недели и отмечаются в субботу. Но есть исключения. «Родительскими» их называют не потому, что в это время поминают усопших отца и мать. В старину слово «родитель» обозначало не узкий круг лиц, а всех родственников. В данном случае – ушедших в иной мир.

В эти дни в православных церквях совершают особое поминовение умерших христиан. В году 11 родительских суббот. В 2023-м их отмечают: 18 февраля, 11, 18, 25 марта, 25 апреля, 9 мая, 3 июня, 11 сентября, 7, 28 октября, 18 ноября.

Две родительские субботы из общего числа поминальных дат называют Вселенскими родительскими субботами. В это время принято вспоминать не только усопших близких родственников, но и всех православных, которых уже нет на земле.

В 2023 году Вселенские родительские субботы отмечают 18 февраля – Мясопустная родительская суббота и 3 июня – Троицкая суббота. Она предшествует празднику Святой Троице или Пятидесятнице, который в 2023 году отмечают 4 июня.

Что принято делать в Троицкую родительскую субботу

Утро наши предки всегда начинали с посещения церкви. Традиция бывать в храмах сохранилась до сих пор. В Троицкую субботу в церковь приходит не только верующие люди. Их посещают все, кто хочет вспомнить об ушедших православных христианах безотносительно родства.

Сохранилась традиция приносить в храм еду – для освящения. Это может быть:

любое постное блюдо;

фрукты (яблоки, груши, виноград):

домашняя выпечка;

готовые мучные изделия (булочки, печенье);

сладости (конфеты);

церковное вино (кагор).

Часть продуктов после освящения полагается оставить в церкви или раздать нуждающимся прихожанам, прося их помолиться за усопших родственников.

После храма принято посещать могилы умерших родных или знакомых. В это время наводят небольшую уборку не только в местах упокоения родственников, но и на заброшенных могилах.

Вернувшись домой, можно садиться за стол. О блюдах положено позаботиться заранее, чтобы во Вселенскую родительскую субботу не заниматься готовкой и приготовлением еды на скорую руку.

Никаких особых пиршеств устраивать не принято. Троицкая родительская суббота любит спокойствие и вдумчивость. В это время вспоминают родственников, знакомых, с кем не состояли в родстве.

Взрослые рассказывают детям, какими были их родные, знакомые, чем отличились в жизни, какие черты их характера они считают главными.

Троицкая родительская суббота: какие блюда подают к столу

Главным блюдом Троицкой родительской субботы считается кутья. Чаще всего ее делают из риса.

По традиции к столу подают блины (без начинки) или любые именно круглые блюда (пироги, запеканки и так далее). Их едят вместе с кутьей. Поскольку Троицкая родительская суббота не является постной, на столе могут быть мясные блюда.

Что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу

Троицкая родительская суббота имеет свои запреты и ограничения. Одно из них связано с поминальным столом – не переедать и не устраивать громких застолий с выпивкой. Алкоголь не запрещен, но в самых мизерных количествах. В Троицкую родительскую субботу запрещается:

ссориться, злиться, предаваться унынию;

заниматься тяжелой работой (если это не противоречит профессиональным обязанностям);

венчаться;

проводить обряды, связанные с магией, гаданиями.

Старцы предупреждали молодых: уходя с кладбища нельзя говорить «до свидания». Это плохой знак, означающий скорый уход из жизни.

В старину перед Троицей запрещалось ходить в лес, к водоемам. В это время никогда не купались, даже ноги не опускали в воду.

В Троицкую родительскую субботу, как и в другие поминальные дни, не принято говорить об умерших родственниках или знакомых неприятные вещи. Это касается и врагов. Или хорошо, или – ничего.