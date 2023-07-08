Трое белорусов угоняли в России авто, перебивали VIN и продавали в Беларуси

Cуд Заводского района Минска вынес приговор трем мужчинам, которых обвиняли в краже, подделке официальных документов, подделке и уничтожении VIN транспортного средства и иных преступлениях. Они получили строгие приговоры: 6 с половиной, 7 и 10 лет колонии усиленного режима.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что трое мужчин на территории России похитили 16 автомобилей. Они действовали с апреля 2016-го по 2019 год. Машины перегоняли в Беларусь, чтобы потом легализовать и продать.

В Беларуси они изменяли идентификационные номера транспортных средств, а также номера двигателей.

Как сказано в сообщении, обвиняемый Ж., действуя группой лиц, уничтожил идентификационные номера и номер двигателя автомобиля Kia Sportage, подделав новые идентификационные номера. Далее эксплуатировал транспортное средство, после чего без документального оформления сбыл автомобиль за 6.500 долларов США, сообщив покупателю сведения о его легальном происхождении.

Обвиняемый Х. с апреля 2016 года по октябрь 2019-го похитил имущество, принадлежащее 14 потерпевшим и ООО «Арвал» (лизинговая компания), на общую сумму 569.245,19 рубля.

Обвиняемый Я. с конца июля по ноябрь 2016 года тайно похитил имущество троих потерпевших на общую сумму 149.060,49 рубля.

Ж. похитил имущество троих потерпевших на общую сумму 160.133,04 бел. рубля.

Все они действовали в составе организованной преступной группы.

В итоге Х. получил 10 лет колонии усиленного режима со штрафом в размере 400 базовых величин, что составляет 14.800 рублей, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на срок 5 лет.

Я. получил 6 лет 6 месяцев колонии усиленного режима с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на срок 5 лет.

Ж. приговорили к 7 годам колонии усиленного режима с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 5 лет.

Судом применена специальная конфискация предметов, являвшихся орудием преступлений, принадлежавших обвиняемым.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.