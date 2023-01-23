Три с половиной миллиона долларов жители Минска передали телефонным мошенникам

Телефонным аферистам удается обмануть каждого десятого.

Об этом в эфире СТВ заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома Алексей Машкин.

В 2022 году столичные правоохранители зафиксировали около 7 тысяч обращений о граждан по поводу звонков от мошенников, которые пытались развести собеседника на деньги.

По словам Машкина, только за минувший год только жители Минска телефонным мошенникам, которые рассказывали выдуманные истории про родственников, попавших в ДПТ, передали примерно три с половиной миллиона долларов.

А если прибавить сюда еще и тех, кто стал жертвой телефонных мошенников и в других городах Беларуси, сумма окажется еще более впечатляющей. В конце ноября минувшего года глава МВД Иван Кубраков в одном из своих интервью заявил, что из-за мошеннических схем белорусы в 2022 году лишились около четырех с половиной миллионов долларов.

Напомним, что жертвами телефонных аферистов, в основном, становятся пенсионеры.

«Бывали случаи, когда с потерпевшими разговаривали на протяжении трех или четырех часов, — говорил первый заместитель председателя Следственного комитета Олег Шандарович. — Самое главное для преступников — не прерывать разговор. Жертва постоянно должна быть на связи. Если потерпевший все же прерывает разговор, у него есть возможность подумать, перезвонить родственникам. Также, повторюсь, что мошенники атакуют наиболее уязвимые слои населения либо пытаются обмануть, воздействуя на страхи людей. Гражданам могут звонить и представляться сотрудниками правоохранительных органов. Мошенник под видом милиционера рассказывает, что на потерпевшего пытаются оформить кредит. Для того, чтобы не лишиться денежных средств, нужно якобы принять участие в милицейской специальной операции. Жертва соглашается, оформляет на себя несколько кредитов и переводит их на указанный счет. Это все доверчивость наших граждан.

Люди за долгие годы привыкли доверять правоохранительной системе, поэтому аферисты используют именно роль милиционера или следователя, вовлекая жертву в участие в вымышленной специальной операции по поимке мошенника, таким образом выдавая свои самые низменные намерения за благодетель…»

Стоит заметить, что организаторы этой схемы до сих пор не задержаны – за решетку попадают, как правило, только курьеры. Которые в большинстве случаев удивительным образом умудряются избавиться от денег до задержания. Как правило, все они признают вину.

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявлял, что в основном все звонки поступают из-за пределов Беларуси: «В основном эти колл-центры находятся за пределами, а именно — в Украине. Потому что мы проанализировали ситуацию: когда в стране появляется информация о том, что в ходе специальной операции на территории Украины исчезает электричество, какие-то есть вопросы с интернетом, на территорию Республики Беларусь не поступает ни одного звонка».

КСТАТИ

Сейчас в Беларуси процветает новая криминальная схема – мошенники представляются работниками энергосбыта.

Под предлогом проверки счетчиков лжеработники убеждают хозяев квартир заменить электросчетчик за деньги.

«Работники Белорусской энергосистемы в жилых помещениях (домах, квартирах) никаких работ, кроме замены и проверки электрических счетчиков, не производят, также они не предлагают заключить договор на оказание услуг на месте, — предупреждает Белэнерго. — Все сотрудники РУП -облэнерго при посещении потребителей имеют при себе удостоверение (содержит: номер, Ф.И.О. сотрудника, структурное подразделение, в котором он работает, должность и фотографию). Удостоверение в обязательном порядке скрепляется печатью и подписывается руководителем организации. Такая же информация (кроме номера) находится на бейдже работника энергоснабжающей организации. Бейдж располагается на верхней одежде и легкодоступен для обозрения. Персонал ремонтных бригад одет в спецодежду с логотипом РУП-облэнерго.

При возникновении сомнения, позвоните в организацию (районы электрических сетей) по территориальному нахождению, и уточните, является ли данный работник представителем РУП-облэнерго».

Одним словом, будьте бдительны!

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