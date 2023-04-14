Три рецепта пасхи от Юлии Высоцкой

Актриса и телеведущая, которое одно время жила в Минске и работала в Купаловском театре, поделилась своими любимыми любимых рецептами пасок.

«Несколько советов: вместо засахаренных мандаринов можно взять цукаты из кумквата, а вместо сливочного сыра — сливочное масло, сметану или очень густые сливки, — рассказывает популярная телеведущая. — Хорошо добавить в пасху цедру лайма или апельсина, а если любите сладкое — положите больше сахара. И не пугайтесь, если творожная масса при заваривании на водяной бане станет жидкой.

Цитрусовая пасха

время приготовления — 25 мин., ожидания — 48 ч.

6 порций

1 кг сухого творога

200 г сливочного сыра

3 яйца

120 г сахара

1‒2 горсти засахаренных мандаринов

горсть цукатов из апельсиновых корочек,

1 ст. ложка апельсинового ликера

1/4 ч. ложки измельченных стручков ванили

Творог протереть через сито. Крупные цукаты порезать на кусочки. Яйца соединить с сахаром, добавить ваниль и взбить блендером с насадкой-венчиком в пышную массу, затем, продолжая взбивать, влить апельсиновый ликер. Протертый творог соединить с яично-сахарной массой и сливочным сыром, все вымешать. Добавить цукаты, еще раз перемешать и переложить в кастрюлю. Поместить кастрюлю на водяную баню и, непрерывно помешивая, заварить массу, затем снять с огня и продолжать еще некоторое время вымешивать. Форму для пасхи выстелить сложенной в несколько слоев марлей, выложить творожную массу, накрыть крест-накрест краями марли, так чтобы концы ее свешивались из формы. Поместить форму с пасхой в глубокую тарелку или противень, поставить сверху груз и оставить на пару дней.

Сразу скажу, заварная пасха — самая сложная, но и самая воздушная и нежная. Почему я не пробиваю творог для пасхи блендером, а протираю через сито (и делаю это во всех рецептах)? Для того чтобы творожная масса не получилась слишком жидкой.

Пробитый блендером творог становится чересчур однородным, а при заваривании делается очень водянистым. В других рецептах пасхи я тоже протираю творог через сито, благодаря этому структура готовой пасхи получается более плотной.

По поводу времени заваривания. Мы завариваем пасху только для того, чтобы проварить яйца. От заваривания она не загустеет, иногда, наоборот, становится более жидкой (все зависит от творога). Провариваем до первых пузырьков. Как только начала кипеть — снимаем. Чтобы стекла лишняя жидкость, я кладу пасху под гнет, кто-то подвешивает — кому как удобнее-привычнее.

И вот еще два рецепта пасхи от Юлии Высоцкой.

Ванильная пасха с цукатами и миндалем

время приготовления 35 мин.

время дозревания 24 ч.

4 порции

500 г сухого нежирного творога

100 г цукатов и сухофруктов (папайя, дыня, ананас, вишня, клюква, изюм и т. д.)

90 г сливочного масла

80 г сахара

50 г миндаля

2 желтка

100 мл сливок

1 стручок ванили

Творог протереть через сито. Стручок ванили разрезать, вынуть зерна и добавить в творог. Цукаты и сухофрукты порубить. Миндаль измельчить в ступке. Сливочное масло взбить вилкой или небольшим венчиком. Добавить к маслу сухофрукты, цукаты и орехи. Желтки взбить с сахаром. Сливки влить в небольшую кастрюлю и довести до кипения, но не кипятить. Добавить к сливкам взбитые желтки и, непрерывно помешивая, прогревать на маленьком огне, пока крем не загустеет, затем снять с огня, вымешивать еще 2–3 минуты и остудить. Добавить в творог масло с сухофруктами и сливочно-желтковый крем. Все перемешать. Выстелить форму для пасхи двойным слоем марли и наполнить ее творожной массой. Края марли завернуть крест-накрест, сверху положить груз и поставить минимум на сутки в холодное место.

Пасха с фисташками

И масло, и яйца для пасхи должны быть комнатной температуры, а творог ни в коем случае не мокрым. Перемешивать нужно обязательно деревянной ложкой, и чем дольше, тем лучше — по консистенции масса должна получиться очень шелковистой.

время приготовления 20 мин.

время отстаивания 16 ч.

4 порции

500 г сухого жирного творога

300 г сахарной пудры

100 г сливочного масла

8 перепелиных яиц

горсть изюма

горсть кураги

30 г фисташек

100 мл жирных сливок

50 мл коньяка

Изюм замочить в коньяке. Творог протереть через сито. Соединить творог с предварительно размягченным сливочным маслом, перемешать. Продолжая перемешивать, порциями влить сливки. Яйца взбить с сахарной пудрой, ввести в творожную массу и вымешать. Курагу порезать на небольшие кусочки. Изюм отжать и добавить к творогу вместе с курагой и фисташками (немного фисташек оставить). Специальную форму для пасхи или миску с дырочками выстелить марлей, выложить творожную массу. Края марли заложить крест-накрест. Поставить миску с пасхой в кастрюлю меньшего диаметра, чтобы жидкость могла стекать, и положить сверху что-нибудь тяжелое. Через 4 часа, когда жидкость стечет, отправить пасху в холодильник минимум на 12 часов.

Готовую пасху украсить оставшимися фисташками.