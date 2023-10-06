Три новые китайские марки автомобилей скоро появятся в Беларуси

Белорусские автолюбители могут ожидать появления еще трех китайских марок автомобилей на рынке. Компания Dongfeng Motors представит в стране автомобили Aeolus, включая кроссоверы Shine GS, с базовой комплектацией, предлагающей систему мультимедиа, панорамную крышу, климат-контроль, бесключевой доступ и другие опции. Эти автомобили оцениваются примерно в 22 тысячи долларов.

Седаны Shine Max также будут доступны в двух вариантах, с турбированным двигателем мощностью 190 лошадиных сил и гибридной версией с 245 лошадиными силами, примерно стоимостью в 30 тысяч долларов за премиальную комплектацию.

Также скоро появится спортивный седан Shine с полуторалитровым турбированным двигателем мощностью 190 лошадиных сил, и хотя стоимость еще не раскрыта, автомобили были представлены на выставке «Авто Экспо 2023» в Минске.