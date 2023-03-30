Три дня магнитных бурь: чего ждать?

С сегодняшнего дня и до 1 апреля Земля подвергнется мощному шторму, сила которого в пике, 30 марта, достигнет отметки в 5 баллов.

Серьезное магнитосферное волнение отблесками перейдет и на начало апреля. В результате в первые дни апреля магнитная буря силы своей не утратит — метеопатам стоит готовиться к тяжелому давлению на организм.

Самыми опасными днями станут 30 и 31 марта — в это время сила геоударов будет колебаться от 4 до 5 баллов. Медики предупреждают, что при таких обстоятельствах метеопатам придется тяжело: помимо головных болей и скачков артериального давления будут наблюдаться слабость, усталость, повышенная утомляемость, раздражительность.

Ситуация будет складываться не самым благоприятным образом, поскольку воздействие солнечного ветра будет иметь пульсирующий характер. Ежедневно геоудары будут перекатываться от 3 до 5 баллов и обратно.

Магнитную бурю вызвала гигантская корональная дыра, возникшая на Солнце, сообщает Daily Mail со ссылкой на NASA: «На экваторе Солнца образовалась огромная дыра, в 20 раз превышающая размер нашей планеты. Как отмечают специалисты, она нацелила свое «дуло» прямо на Землю. Дыра в свою очередь стала источником солнечного ветра, который мчится к Земле со скоростью почти 2,9 миллиона километров в час. Столкновение потока солнечного ветра с магнитосферой Земли вызовет мощнейшую магнитную бурю. Исследователи полагают, что потоки солнечного ветра от новой корональной дыры достигнут Земли уже сегодня, 30 марта. К утру 1 апреля люди почувствуют влияние мощной магнитной бури особенно сильно».

Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие людей, особенно пожилых и метеозависимых. Люди могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Врачи советуют метеозависимым и тем, кто плохо переносит скачки давления, в период «атмосферных возмущений» соблюдать правила:

гипертоникам в дни магнитных бурь нужно пить побольше воды и снизить употребление соли, так как соль задерживает жидкость в организме и ведет к повышению давления;

гипотоникам можно принимать тонизирующие настойки, ограничить физическую нагрузку;

метеочувствительным людям во время магнитных бурь необходимо хорошо высыпаться, правильно питаться, избегать повышенных нагрузок, занятий спортом и утомительных походов по магазинам.

Что будет в апреле?

В апреле ожидаются магнитные бури разной силы. Первую и одну из самых мощных прогнозируют с 1 по 7 апреля. Её пик придётся на начало месяца.

Следующие магнитные бури возможны 11 апреля, а также 16-24 апреля (пик этой магнитной бури – 18 апреля.

Атаки в 3 балла более длительны. Например, с 21.00 1 апреля магнитный шторм, который будет по силе в 3 балла, продлится неделю.

Магнитные бури в апреле максимально достигнут 5-ти баллов. Однако на протяжении всего второго весеннего месяца геомагнитные атаки будут в большей степени равны 3-м баллам.

По предварительному прогнозу, пики колебаний придутся в апреле на 1, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 26 и 27 числа. Начнется месяц с магнитной бури в 4 балла, которая длиться будет до 21.00 часа этих же суток.

Такая же атака начнется в 21.00 9 апреля и будет идти 2 суток. 4-ка будет преследовать метеопатов и дальше. Например, с 21.00 15 апреля и с того же времени 17 апреля. Тогда бури продлятся сутки. Еще магнитная бури, которая равна 4-м баллам, придет с 21.00 25 апреля на 2 суток.

Но будут и колебания большей силы. Самой яростной будет атака с 21.00 19 апреля на 2 суток. 5-балльная магнитная буря будет рекордной во втором месяце.

Атаки в 3 балла более длительны. Например, с 21.00 1 апреля магнитный шторм, который будет по силе в 3 балла, продлится неделю.