Три человека погибли при пожаре в Браславском районе

Двое мужчин и женщина в возрасте от 25 до 32 лет погибли при пожаре в деревне Матеши Браславского района, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Сообщение о возгорании дома поступило в МЧС сегодня ночью. По предварительной информации СК, компания из четырех человек приехала в Браславский район, где отдыхала и распивала спиртное. Ночью застолье продолжилось у соседей. После один из мужчин остался у знакомого, а трое вернулись в дом, где в дальнейшем и произошло возгорание.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства в ходе проверки будет устанавливать Браславский РОСК.