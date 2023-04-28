Тревожно! Экс-главком НАТО озвучил «пугающий сценарий» вторжения Китая на Тайвань

Последние военные учения армии Китая близ берегов Тайваня дают представление о вероятных планах Пекина на случай принятия решения начать вторжение на остров.

«Много гадать не приходится», заявил в своей статье для Bloomberg отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис. В разные годы он был главнокомандующим силами США в Европе и главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Ставридис предположил, что сначала Китай, вероятнее всего, окружит Тайвань кольцом боевых кораблей для трех целей – осуществить экономическую блокаду острова, продемонстрировать США и остальным странам контроль над регионом и подготовить флот к вторжению.

Если блокада Тайваня будет установлена, Китай ударит баллистическими и крылатыми ракетами по системам ПВО и командным узлам связи, чтобы нейтрализовать связь правительства с армией. Другими вероятными целями могут быть военные аэродромы, системы противовоздушной обороны, центры радиоэлектронной борьбы, места хранения топлива и склады боеприпасов.

Третий этап будет самым разрушительным, начнется кибератака против всех военных объектов на Тайване, считает адмирал. По его мнению, Китай может атаковать таким образом гражданские объекты, чтобы запугать население – на острове погас бы свет, отключилась бы подача газа и воды, общественный транспорт ходил бы с перебоями.

По мнению адмирала, Китай после этого этапа возьмет паузу для оценки ситуации и изучит, готовы ли обороняться жители Тайваня, какова реакция США и остального мира.

Ставридис сделал свой анализ после изучения маневров китайской армии, которые состоялись после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в прошлом августе, а также учений, прошедших после визита тайваньского президента Цай Инвень в Калифорнию в этом апреле.

США с прошлой весны начали вооружать Тайвань по примеру поставок Украине на случай асимметричного конфликта, где одна сторона значительно сильнее второй, писала The New York Times. Источники издания отметили, что Вашингтон планирует превратить остров в подобие «дикобраза» – территорию, которая будет широко оснащена американским вооружением и «другими формами поддержки».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Тайвань предупредил о риске для 40% мировой торговли при войне с Китаем

Глава МИД Тайваня Джозеф Ву отметил, что на долю Тайбэя приходится производство 60% полупроводников в мире, и военный конфликт с Пекином негативно скажется на мировой торговле. Он выразил надежду, что Китай не решится на нападение

Если Китай решится на военное вторжение на Тайвань, это обернется катастрофой не только для Тайбэя, но и для всего мира, заявил в интервью испанской газете ABC глава тайваньского МИДа .

«Экономические последствия будут колоссальными. Посмотрите на географическое положение Тайваня: более 40% товаров, перевозимых в мире, пересекают [Тайваньский] пролив», – сказал он. Джозеф Ву отметил, что на долю острова приходится производство более 60% мировых полупроводников и 90% самых современных из них. «Война на Тайване нарушила бы более 40% мировой торговли», – убежден глава МИДа.

«Нападет ли Китай на Тайвань или нет, это решение Пекина, и мы надеемся, что этого не произойдет. <…> Для Китая, для любого разумного лидера война – не лучший путь развития страны. Вопрос в том, смогут ли китайские лидеры принять наиболее разумную стратегию», – добавил Джозеф Ву.

Осенью 2022 года заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что глава Китая Си Цзиньпин поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году. Но события могут ускориться.

Китай считает остров частью своей территории, а также регулярно осуждает официальные контакты и сотрудничество Вашингтона и Тайбэя. После визита бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Пекин регулярно поводит военные маневры возле острова. Например, на учениях в начале апреля китайские военные «имитировали удары по ключевым целям на острове», также они отработали воздушную блокаду Тайваня, сообщал канал CCTV.

В марте Си Цзиньпин назвал воссоединение с Тайванем целью «всех китайских сыновей и дочерей». Но раньше речь шли исключительно о мирном воссоединении.

Олег СНОВ.