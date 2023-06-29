Четвертая партия прошла перерегистрацию в Беларуси

Министр юстиции Беларуси Сергей Хоменко планирует на днях вручить еще один документ о перерегистрации партии, на этот раз лидеру Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) Александру Хижняку.

Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу Минюста.

«Данная политическая партия соответствует всем требованиям, установленным в новой редакции Закона Республики Беларусь «О политических партиях», – отметили в министерстве.

Там также напомнили, что ранее в стране были зарегистрированы 15 политических партий (без учета новой партии «Белая Русь»). По новому закону, от 14 февраля нынешнего года, им всем надо пройти перерегистрацию. Для этого партии должны соответствовать определенным требованиям.

Не так давно перерегистрировались Либерально-демократическая партия (ЛДП) и Коммунистическая партия Беларуси (КПБ). Еще раньше регистрация прошла новая партия, учрежденная в марте на базе общественной организации «Белая Русь». Ее официальное название – «Белорусская партия «Белая Русь».

Исходя из слов министра юстиции, в Беларуси пока остаются четыре партии: «Белая Русь», ЛДП, КПБ и РПТС.