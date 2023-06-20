После матча сборных Беларуси и Косова наставники команд по-разному оценили эту игру.

Напомним, что 19 июня белорусская команда в квалификации Евро-2024 победила сборную Косова – 2:1.

Напомним, что до этого белорусская команда проиграла в 16 официальных матчах подряд. Последний раз белорусы побеждали в марте 2021 года.

Вот как оценили эту игру наставники сборных…

Георгий КОНДРАТЬЕВ, главный тренер сборной Беларуси:

— Рад, что одержали победу. Ребята заслужили ее. Огромную работу на поле выполнили.

Самое главное, что мне понравилось: правильно играли. Хотя сами себе в конце матча усложнили жизнь. Пережили тревожные минуты. Но перевели мяч на чужую половину и победили в итоге.

Мы хороший матч провели — могли и в первом тайме забивать. У Косова моментов не было, а у нас четыре-пять.

Ален ЖИРЕСС, главный тренер сборной Косова:

— Мы старались добиться победы, но в футболе никогда не знаешь наверняка, что произойдет. Я говорил об этом и до, и в перерыве матча. Правда, положительного в нашей игре практически ничего не было.

Конечно, я несу ответственность за поражение. Пока трудно сказать, почему оно произошло. Нужно больше времени, чтобы проанализировать игру.

Останусь ли я тренером Косово? Пока я еще весь в игре. Не готов обсуждать это вопрос. Оставим его на будущее, посмотрим, что произойдет.

Алесь СВЕТЛАНИЧ.