Тренер из Беларуси может возглавить футбольный клуб из Саудовской Аравии

Тренером с белорусскими корнями Чеславом Михневичем заинтересовался футбольный клуб из Саудовской Аравии, сообщает pressball.by.

В частности, клуб «Абха» заинтересован в заключении контракта с 53-летним уроженцем белорусской Березовки.

Чеслав Михневич давно работает в Польше. Тренировал молодежную сборную, а также несколько польских клубов: «Легию», «Лех», «Заглембе», «Арку», «Видзев», «Ягеллонию», «Полонию», «Подбескидзе», «Погонь» и «Терамлицу». В качестве тренера он дважды выигрывал чемпионат Польши. Возглавлял сборную Польши до конца 2022-го. И вот сейчас может перейти в Саудовскую Аравию.

В польских спортивных СМИ фамилия Михневича также фигурировала в качестве кандидата на пост главкома «Краковии» и киевского «Динамо».