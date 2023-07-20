Трампу предъявили обвинения по трем пунктам в деле о штурме Капитолия

Обвинения ведомства содержат статьи о сговоре с целью обмануть Соединенные Штаты и оказать давление на свидетелей.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на письмо ведомства.

Накануне Трамп заявил, что в ближайшие четыре дня ему может грозить арест из-за дела о штурме Капитолия. Он рассказал, что прокурор министерства юстиции Джек Смит прислал ему письмо, в котором говорилось, что экс-президент – подозреваемый в рамках расследования этого дела.

Штурм Капитолия прошел 6 января 2021 года. Тогда сторонники Трампа ворвались в конгресс и сорвали подведение итогов президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Джо Байден. Сообщалось о нескольких погибших в ходе акции.