Трамп предсказал Америке Великую депрессию

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Аддзел навін
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Дональд Трамп. Фото из открытых источников.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников.

Новая Великая депрессия ожидает США по вине Джо Байдена, считает  Дональд Трамп, реагируя на банкротство двух крупных американских банков менее чем за неделю.

«Учитывая то, что происходит с нашей экономикой, на фоне предложения о крупнейшем и тупейшем в истории США повышении налогов, Джо Байден становится Гербертом Гувером современности.

У нас будет Великая депрессия — намного крупнее и мощнее, чем та, которая началась в 1929 году. Доказательство этому — банки уже начинают рушиться!»

Для справки: Великая депрессия — мировой экономический кризис, начавшийся 24 октября 1929 года с обвального падения акций на бирже и продолжавшийся до 1939 года. К 1932 году без работы в США остались 12,5 млн человек, или 10% всего населения страны.

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