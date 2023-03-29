Трамп о плане Путина разместить ядерное оружие в Беларуси: «Молитесь»

Бывший президент США Дональд Трамп посоветовал американцам молиться после решения Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, передает Newsweek.

«Как я и предсказывал, теперь мы играем с «большими вещами». (…) Эту ситуацию вызвали мы – это то, что происходит, когда вашим правительством управляют некомпетентные люди. Все, что я могу сказать вам прямо сейчас – молитесь», – заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.

Напомним, на прошлой Владимир Путин заявил, что Россия разместит свое тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. По его словам, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что ведомство продолжит следить за последствиями плана России по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси, но не будет корректировать свою ядерную стратегию.

Дональд Трамп не раз обвинял действующего президента США в ухудшении ситуации в мире. Он утверждал, что будь он президентом, то смог бы договориться о прекращении войны в Украине всего за сутки. В то время как, по его словам, Байден привел мир на грань третьей мировой войны.

Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, тактическое ядерное оружие – это малые ядерные заряды вместе со средствами доставки, которые предназначены для применения на поле боя или для нанесения ограниченного ядерного удара.

А обедненный уран, по информации на сайте ООН, – это токсичный тяжелый металл, который является основным побочным продуктом обогащения урана. Это вещество, которое остается после того, как большинство высокорадиоактивных изотопов урана отбирается для использования в качестве ядерного топлива или для ядерного оружия. Он обладает теми же характеристиками химической токсичности, что и уран, но меньшей радиационной токсичностью.