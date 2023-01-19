Трамп намерен вернуться в Twitter и Facebook

Предвыборный штаб бывшего президента США Дональда Трампа официально обратился к компании Meta с просьбой разблокировать аккаунт политика в соцсети Facebook. Корпорация создала рабочую группу по этому вопросу.

«Мы считаем, что запрет учетной записи президента Трампа в Facebook резко исказил и затормозил общественный дискурс», – говорится в письме штаба 45-го президента США к Meta.

Таким образом, сообщает NBC News, Трамп готовится к возвращению в Facebook.

По информации NBC, Трамп также намерен вернуться в Twitter. Его аккаунт в этой сети восстановили в конце 2022 года. Однако с этого времени бывший президент США пока не опубликовал ни одного поста.

Трампа заблокировали в Twitter, Facebook и Instagram после того, как в январе 2021 года его сторонники попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.