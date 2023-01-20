Тракторный завод презентует беспилотники

Их покажут на выставке научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная» две модели беспилотных тракторов.

«МТЗ продемонстрирует макетные образцы двух беспилотных тракторов: BELARUS 3523i, совместную разработку заводских конструкторов и ученых Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Беларуси, и КФУ-МТЗ-112, созданный Институтом вычислительной математики и информационных технологий Казанского Федерального Университета и ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» на базе трактора BELARUS 112, — рассказал главный конструктор ОАО «МТЗ» Николай Зезетко. — Сейчас наука создает для трактора технический интеллект. Электронная система управления позволит максимально эффективно использовать его для выполнения сельскохозяйственных работ в любое время суток. Кроме того, один оператор сможет сразу управлять парком автономной техники».

Выставка научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная открывается сегодня в национальном выставочном центре «БелЭкспо» и будет работать до 22 января.