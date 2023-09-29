Трагический инцидент в Микашевичах: Водитель погиб при ремонте грузовика

В результате несчастного случая, произошедшего в Микашевичах Луниненцкого района, водитель грузового автомобиля получил смертельную травму. Следственный комитет сообщает о произошедшем инциденте.

Инцидент имел место 28 сентября, когда 55-летний водитель автопарка выполнял ремонт своего грузовика. Он откручивал колесо задней оси самосвала в месте, которое не было оборудовано для шиномонтажа. Внезапно колесо соскользнуло с ступицы и травмировало мужчину, приведя к его неизбежной смерти на месте происшествия.

Сотрудники Следственного комитета уже провели осмотр места инцидента, провели беседу с очевидцами и изъяли необходимую документацию. Также назначены экспертные исследования.

В настоящее время Лунинецкий районный отдел Следственного комитета активно расследует случившееся. Особое внимание уделяется выяснению причин и условий, которые привели к трагической гибели водителя.