Трагическая ночь в Гомеле: мужчина погиб в результате пожара в своем доме

В ночном пожаре в Гомеле, мужчина потерял жизнь, как сообщили в областном управлении МЧС.

Сигнал о пожаре поступил спасателям примерно в полночь. Огонь охватил жилой дом на улице Загородной. Внутри горящей комнаты, спасатели обнаружили сильно обгоревшее тело владельца дома. Кровля дома была уничтожена огнем, а перекрытие и имущество внутри получили повреждения.

По предварительной версии, причиной трагедии могло быть нарушение правил установки и монтажа печей, теплогенерирующих устройств, или неосторожное обращение с огнем, возможно при курении.