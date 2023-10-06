Трагедия в польском детском саду произошла из-за отсутствия должного ухода за детьми

После проведения проверки были названы возможные причины трагедии, которая произошла в детском саду в Забежуве, Польша. Трагический инцидент случился, когда четырехлетний малыш упал в плохо закрепленный люк.

По словам руководителя образования Малопольского воеводства Барбары Новак, в день происшествия детям не был предоставлен должный уход в соответствии с законом. На площадке детского сада была только одна воспитательница, которая присматривала за 59 детьми. Это нарушало установленные нормы и требования Министерства науки и высшего образования Польши, согласно которым детскому саду требуется один воспитатель на 25 детей.

Малопольское управление образования провело собственную проверку после произошедшей трагедии и намерено обратиться в прокуратуру с заявлением о выявленных нарушениях, которые создали опасные условия для детей. Также были обнаружены плохо закрепленные люки, неровности на площадке и несертифицированные элементы малой архитектуры.