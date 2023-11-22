Трагедия в Ляховичском районе: Двое детей погибли в результате пожара

Утром в деревне Своятичи Ляховичского района произошла страшная трагедия. Соседи обеспокоенно сообщили спасателям о пожаре в 07:41. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили полностью охваченный огнем деревянный дом, внутри которого находились погибшие мальчик (2019 г.р.) и девочка (2016 г.р.).

Пламя уничтожило кровлю, перекрытие и имущество в доме, повредив стены. Причина пожара устанавливается.

С начала года уже четверо детей стали жертвами огня на Брестчине. Спасатели напоминают родителям об особой важности обеспечения безопасности детей, включая прививку правилам безопасного поведения и обучение действиям при пожаре. Рекомендуется также установить в домах автономные пожарные извещатели для раннего обнаружения возгораний.