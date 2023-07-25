Торговая надбавка на морковь — 252%: Госконтроль проверил рынок в Бобруйске

Комитет госконтроля Могилевской области проверил один из рынков Бобруйска. Цены на овощи и фрукты оказались серьезно завышены, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении сказано, что у отдельных предпринимателей торговые надбавки на овощи и фрукты были завышены до 8,4 раза. Например, на морковь торговая надбавка оказалась 252%, на лук репчатый — 103% вместо разрешенных 30%, а на груши — 56% вместо 40%.

Проверяющие также выявили случаи продажи сельхозпродукции без необходимых документов, которые подтверждают, что овощи или фрукты выращены на собственном земельном участке продавца, и освобождают человека от налога на розничную торговлю. К слову, садоводческие товарищества не уполномочены выдавать такие справки.