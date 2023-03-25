ТОП-5 продуктов, которые зарядят энергией

Есть особая категория продуктов, которые могут дать максимум энергии. И именно после их употребления человек ощущает максимальный прилив сил и заряда бодрости, а его настроение повышается.

Какое питание дает больше всего сил организму?

Что в этих продуктах содержится особенного, что позволяет повысить работоспособность организма и поддерживать его в тонусе?

Диетолог Светлана Кашицкая рекомендует добавить в свое меню продукты, которые дадут организму дополнительную энергию.

Вода⠀

Без воды ваш организм не может вырабатывать энергию. Вода нужна пищеварительной системе для усвоения и транспортировки питательных веществ.

Банан⠀

В бананах много калия, электролита, который необходим для нормальной работы нервов и мышц. Калий, в отличие от некоторых других питательных веществ, не запасается в организме надолго. Это означает, что уровень калия может падать во время стресса или физических нагрузок, когда вы сильно потеете.

А сахар, который есть в бананах, легко усваивается и помогает обеспечить быстрый прилив энергии, который затем держится благодаря присутствию в бананах клетчатки.

Овёс

Овёс богат витаминами группы B. А они помогают превратить углеводы в полезную энергию и снизить стресс.

Другое преимущество овса – низкий гликемический индекс и много клетчатки. Клетчатка способна обеспечить устойчивый заряд энергии вместо краткосрочного всплеска за счёт того, что углеводы попадают в кровь постепенно.

Выбирайте продукт с высоким содержанием грубых пищевых волокон, например, овсяные отруби.

Чечевица и фасоль

Чечевица и фасоль – отличный источник клетчатки. Это означает медленное высвобождение глюкозы, а также витаминов группы B, железа, магния, калия, цинка, кальция и меди. Чечевица поставляет как углеводы, так и белки.

Кешью, миндаль, фундук, бразильский орех

Эти орехи не только богаты белком, они ещё содержат магний. Последний играет жизненно важную роль в преобразовании сахара в энергию.