Топ-10 продуктов, которые усиливают аллергию на пыльцу

Картофель и помидоры лучше на время исключить из рациона.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты нужно убрать из питания людям, страдающим аллергией на пыльцу, чтобы защитить себя от усиления болезненных реакций организма.

Эксперт объяснила, что пища, которую употребляет человек с аллергией, способна вызвать перекрестную аллергию, поэтому в период цветения важно особенно внимательно отнестись к своему рациону.

По словам врача, в первую очередь следует на время цветения отказаться от продуктов, содержащих пыльцу, к примеру, мед и прополис.

«Также аллергия может быть на косточковые плоды. К ним относятся яблоки, сливы, абрикосы, персики. А пасленовые растения, такие как томаты, баклажаны и картофель, тоже лучше исключить из рациона», — предупредила эксперт.

Эти продукты могут быть опасны только в период цветения, а в остальное время они полностью безвредны.

«Например, в период обострения аллергии орехи могут спровоцировать усиление поллиноза. А в другое время человек может их есть в любом количестве. То есть во время цветения лучше полностью отказаться от такого рода продуктов», — пояснила Елена Соломатина.

Так, в топ-10 продуктов, ухудшающих симптомы аллергической реакции, по мнению эксперта, входят прополис, мед, яблоки, персики, сливы, абрикосы, картофель, помидоры, баклажаны и орехи.