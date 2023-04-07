Только приезжайте!

В Германии станет проще воссоединиться с семьей, признавать дипломы, найти работу иностранцам.

Федеральное правительство согласовало новые правила иммиграции квалифицированных работников. Законопроект, принятый кабинетом министров, призван сделать Германию более привлекательной для профессионалов.

Помимо различных льгот – таких, как воссоединение семьи и признание профессиональных квалификаций, она предусматривает введение так называемой «карты возможностей», основанной на системе баллов. При подсчете их количества учитываются следующие критерии: знание языка, профессиональный опыт, возраст и связь с Германией.

Что еще предлагает «карта возможностей» или «Chancenkarte? В том числе — возможности для пробной работы или вторичного трудоустройства. Разрешается смена вида на жительство с целью трудоустройства или получения образования. «Подобный подход служит открытию нового потенциала подходящих работников для немецкого рынка труда, которые до сих пор не имели возможности искать работу», — говорится в проекте.

Требования для получения вида на жительство с целью поиска места обучения будут значительно снижены. «После долгих лет настойчивых усилий Германия наконец-то получит современный иммиграционный закон с системой баллов по канадской модели», — заявила член парламента Анн–Верушка Юриш.