«Тойота» наехала на ребенка, он в больнице

ДТП случилось сегодня утром в Минске на улице Рокоссовского.

Вот что сообщает ГАИ.

«По предварительной информации, сегодня около 08:00 38-летний водитель автомобиля «Toyota», двигаясь по жилой зоне, вблизи здания №148А по проспекту Рокоссовского совершил наезд на 12-летнего ребенка, который вышел из-за припаркованных автомобилей.

Несовершеннолетний с телесными повреждениями был доставлен в учреждение здравоохранения.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что необходимо быть предельно внимательными при движение на дворовых и прилегающих территориях, двигаться со скоростью, которая позволит совершить экстренное торможение при появлении человека на дороге».