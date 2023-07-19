«То ли еще будет…»: генсек ООН предупредил о вреде, который может нанести искусственный интеллект

В Совете Безопасности обсудили влияние искусственного интеллекта на ситуацию с глобальной безопасностью.

Выступая на заседании Совбеза ООН, посвященном развитию искусственного интеллекта, Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество срочно принять меры по контролю за развитием этой «необычной технологии». Он предупредил, что происходящее сегодня – это только начало, а что будет дальше, сегодня сложно предсказать.

Стремительное распространение

Скорость и масштабы распространения технологии искусственного интеллекта (ИИ) во всех его формах «совершенно беспрецедентны», отметил глава ООН.

«ИИ сравнивают с внедрением печатного станка, но потребовалось более пятидесяти лет, чтобы книги стали широко доступны по всей Европе, а ChatGPT получил 100 миллионов пользователей всего за два месяца», – сказал глава ООН.

По оценкам финансовой отрасли, к 2030 году вклад ИИ в мировую экономику может составить от 10 до 15 триллионов долларов.

Будущее неизвестно

«Почти каждое правительство, крупная компания и организация в мире работают над стратегией в области ИИ, но даже разработчики понятия не имеют, к чему может привести этот ошеломляющий технологический прорыв», – подчеркнул Гутерриш.

Он призвал членов Совета рассматривать ситуацию «с пониманием ее насущного характера и масштабности», поскольку то, что мы видим сегодня, – только начало.

Машины могут причинить вред

Антониу Гутерриш отметил, что ИИ может принести много пользы, но машины способны причинить вред как человеку, так и друг другу, причем с нанесением масштабного ущерба.

Терроризм, преступления, кибератаки – применение ИИ в этих целях будет иметь крайне серьезные последствия для глобальной безопасности, предупредил глава ООН. По его словам, неисправные системы искусственного интеллекта – «еще одна огромная проблема, вызывающая озабоченность».

Ответственность перед будущими поколениями

«Генеративный ИИ обладает огромным потенциалом – как добра, так и зла, – сообщил Гутерриш. – Сами его создатели предупреждают, что впереди нас могут ждать гораздо большие, потенциально катастрофические и экзистенциальные риски. Если мы не примем мер по устранению этих рисков, мы пренебрежем своими обязанностями перед нынешним и будущими поколениями».

Взять ситуацию под контроль

По его словам, взять ситуацию под контроль будет непросто по ряду причин: некоторые модели ИИ уже доступны для широкой публики, их распространение сложно отслеживать, а ведущую роль в области ИИ играет частный сектор.

Новый орган ООН

Генсек ООН поддержал призывы создать новый орган Организации Объединенных Наций для поддержки коллективных усилий по управлению этой «необычной технологией». По его словам, это может быть специализированное учреждение, такое как Международное агентство по атомной энергии, Международная организация гражданской авиации или Межправительственная группа экспертов по изменению климата.

«В качестве первого шага я созываю Консультативный совет высокого уровня по искусственному интеллекту с участием многих заинтересованных сторон, который к концу этого года представит доклад о вариантах глобального управления ИИ», – сообщил глава ООН.