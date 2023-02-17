Тима Белорусских снова готовится к концертам

Тима Белорусских, чьи хиты слушала молодежь несколько лет назад, решил вернуться на сцену.

Он планирует сразу два концерта в России уже весной.

Концерты запланированы в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, что артист два года не мог выступать из-за домашнего ареста. Белорусских осудили за хранение наркотиков — артиста, признавшего вину в незаконном обороте наркотиков, приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

«Спустя 2 года переносов, начиная от пандемии и заканчивая всем известным моим форс-мажором, мы наконец-то рады представить вам даты на наши столичные презентации! – написал Белорусских сегодня в своем Инстаграм. — Все приобретенные ранее билеты — действительны на новые даты. Вас ждёт презентация нового альбома , море света, звука, специальные гости и конечно же всеми полюбившиеся композиции, которые так или иначе у нас на слуху!»