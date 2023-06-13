Тима Белорусских дал первый концерт после долгого перерыва и показал дочь

Тима Белорусских впервые вернулся на сцену с 2020 года . Более того, он преподнес своим зрителям сюрприз — на концерт пришла его дочь София.

Жена Тимы вывела малышку к зрителям, и девочка совершенно не была напугана таким большим скоплением народа, сообщает Муз-ТВ. София с удовольствием пообщалась с поклонниками своего отца и поздоровалась со многими из них за руку.

Более того, девочка повеселила зрителей тем, что попыталась привлечь к рукопожатиям и свою маму, вытащив ее за руку к бортику. Но Яна все же решила, что это не ее звездный час, поэтому предоставила дочери самой общаться с фанатами мужа.

О существовании ребенка исполнитель впервые заявил в 2021-м году: «Начнем с того, что я папа. Не тот, о котором вам говорят ваши любимые реперы, а реальный батя, у которого есть прекрасная дочка — которой уже к слову 5 лет».

Ребенок родился у исполнителя, когда ему было 16, а его девушке 17. Но он серьезно отнесся к своей роли отца и говорит, что отдавал себе отчет, как может повлиять на малышку его популярность. Кроме того, образ романтика с разбитым сердцем никак не сочеталась со счастливой семьей.

Напомним, что 10 января 2021 года Тима Белорусских (Тимофей Морозов) был задержан по обвинению в хранении запрещённых наркотических веществ. 25 марта 2021 года прокуратура Московского района Минска направила в суд уголовное дело о незаконном обороте наркотиков против 22-летнего музыкального исполнителя и его 25-летнего знакомого. Свою вину они признали и раскаялись в содеянном. Согласно части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Беларуси («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»), за хранение наркотиков без цели сбыта предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет. 16 апреля 2021 года артист был приговорён к ограничению свободы сроком на два года без направления в исправительное учреждение.