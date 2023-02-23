TikTok под запретом

Безопасность данных не входит в число преимуществ популярного приложения для социальных сетей.

Чиновников и сотрудников ведомств исполнительной власти ЕС попросили удалить приложение со своих рабочих устройств не позднее 15 марта.

Европейская комиссия также попросила своих сотрудников удалить приложение TikTok со своих личных устройств, включая телефоны, если на них установлены официальные приложения, в том числе приложения для электронной почты и видеоконференций.

Решение связано с принятием Еврокомиссией мер по кибербезопасности.

Компания Tiktok раскритиковала этот шаг.

«Мы разочарованы этим решением, которое, по нашему мнению, ошибочно и основано на фундаментальных заблуждениях», – заявила представитель компании.