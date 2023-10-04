TikTok начал тестировать платную подписку без рекламы за $4,99 в месяц

Популярный сервис TikTok начал экспериментировать с новой подписочной моделью, предоставляя пользователям возможность отключить рекламу на платформе за $4,99 в месяц. Это решение было обнаружено в последней версии приложения, где встречается опция «Без рекламы» (Ad-free) в строках кода, предлагая альтернативу бесплатной стандартной версии.

На данный момент подробности о дополнительных преимуществах, связанных с этой подпиской, остаются неясными. Официальное объявление о запуске платной версии TikTok пока не сделано, и новшество находится на этапе тестирования. По информации TechCrunch, тестирование проводится в англоязычных странах, но не в США. Стоимость подписки также может быть подвержена изменениям, если она станет доступной для всех пользователей.

Это нововведение следует после внедрения TikTok Shop, платформы для размещения партнерского рекламного контента в лентах пользователей, как часть стратегии монетизации сервиса.