Латушко – на три года больше.

Минский городской суд огласил приговор экс-кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской, а также ее соратникам Павлу Латушко, Сергею Дылевскому, Ольге Ковальковой и Марии Мороз.

Все обвиняемые находятся за границей, поэтому суд был заочным.

Светлана Тихановская признана виновной по более чем 10 статьям Уголовного кодекса Беларуси.

Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский получили по 12 лет лишения свободы.

Мороз и Ковалькова должны отбывать наказание в колонии общего режима, Дылевский — в колонии усиленного режима.

Тихановской назначен штраф в размере 25 тысяч долларов. Земельный участок Латушко и его активы на сумму около 31 тысячи евро оставили под арестом.

Сообщается, что фигуранты дела признаны виновными в госизмене, причинении вреда нацбезопасности Беларуси, создании и руководстве экстремистским формированием, заговоре с целью захвата власти, призывах к санкциям.

Приговор может быть обжалован, пишет sputnik.by.