Латушко – на три года больше.
Минский городской суд огласил приговор экс-кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской, а также ее соратникам Павлу Латушко, Сергею Дылевскому, Ольге Ковальковой и Марии Мороз.
Все обвиняемые находятся за границей, поэтому суд был заочным.
Светлана Тихановская признана виновной по более чем 10 статьям Уголовного кодекса Беларуси.
Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский получили по 12 лет лишения свободы.
Мороз и Ковалькова должны отбывать наказание в колонии общего режима, Дылевский — в колонии усиленного режима.
Тихановской назначен штраф в размере 25 тысяч долларов. Земельный участок Латушко и его активы на сумму около 31 тысячи евро оставили под арестом.
Сообщается, что фигуранты дела признаны виновными в госизмене, причинении вреда нацбезопасности Беларуси, создании и руководстве экстремистским формированием, заговоре с целью захвата власти, призывах к санкциям.
Приговор может быть обжалован, пишет sputnik.by.