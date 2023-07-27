The New York Times утверждает, что основным направлением контрнаступления ВСУ стала Запорожская область

Вооруженные силы Украины сосредоточили основной удар в рамках контрнаступления на юго-востоке страны в Запорожской области. Об этом журналистам The New York Times сообщили два источника в Пентагоне.

По их словам, сейчас на этом направлении задействованы украинские подразделения, которые были обучены и оснащены на Западе и до сих пор находились в резерве.

Официальные лица в Украине проинформировали США, что в настоящее время расширенный контингент ВСУ пытается продвинуться на юг через российские минные поля и другие укрепления в направлении города Токмак, а в случае успеха — далее к Мелитополю, пишет газета. Цель украинских военных — перерезать сухопутный коридор, соединяющий оккупированные Россией регионы на юге Украины с аннексированным Крымом.

Новая операция ВСУ, в случае успеха может занять от одной до трех недель, заявили украинские чиновники Вашингтону. «Это большой тест», — сказал NYT на условиях анонимности высокопоставленный чиновник Белого дома.

Комментарии американских военных совпали по времени с заявлениями Минобороны России об усилении атак ВСУ на фронте. На брифинге ведомства 26 июля объявили, что украинские военные начали «наступательные действия на ореховском направлении и провели массированную атаку силами трех батальонов, усиленных танками». В Минобороны РФ утверждают, что все атаки ВСУ отражены и российские позиции удержаны.