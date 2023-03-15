Тест на ВИЧ можно сделать по слюне

По данным на 1 февраля 2023 года в Минске проживает 5443 человека с ВИЧ.

За январь 2023 года выявлено 32 новых случая ВИЧ-инфекции.

В структуре основных путей передачи половый путь составил 62,5%, 37,5% случаев связаны с парентеральным немедицинским путем передачи при инъекционном введении наркотических средств.

Наибольшее число случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в возрасте от 30 до 49 лет (68,8%), в том числе в возрастных группах 30-34 лет – 9,4%, 35-39 лет – 28,1%, 40-44 года – 15,6%, 45-49 лет – 15,6%.

Средний возраст вновь выявленных лиц составил 42,9 лет.

«Сдать анализы на ВИЧ, в том числе анонимно, можно в любой организации здравоохранения города Минска, — напоминает Минский городской центр гигиены и эпидемиологии. – Анализы делают в ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», по адресу: г. Минск, ул. К. Цеткин, 4 (3 этаж, каб.301); Можно приобрести тест для самотестирования на ВИЧ по слюне в аптеке.

Ранняя диагностика ВИЧ позволяет сохранить свое здоровье за счет своевременно начатого лечения; снизить риск инфицирования своего сексуального партнера; спланировать беременность и значительно снизить риск передачи вируса будущему ребенку».