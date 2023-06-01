Тертель объяснил, почему усилили контроль на границе

Председатель КГБ Иван Тертель напомнил, что ранее предупреждал о намерении принять дополнительные меры по усилению контрразведывательного режима на территории Беларуси.

«Эта мера реализуется в настоящее время по всему периметру нашей границы. Она направлена на своевременное выявление и локализацию деятельности лиц, вынашивающих террористические, экстремистские устремления по отношению к Беларуси», — сказал председатель КГБ.

По его словам, КГБ получает информацию о наличии реальных планов среди лиц из боевых групп, сформированных на территории Украины, Польши, Литвы. Чехии, некоторых других стран, о совершении терактов в Беларуси. «Вот этот барьер (усиленный контроль на границе) — только одна из составляющих, которая позволяет нам осуществлять определенную фильтрацию этого контингента и не допускать на нашу территорию».