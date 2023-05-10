«Известно, что взрывные устройства были замаскированы под бытовые приборы, которые прибыли в страну из-за рубежа. В Беларуси их получили разные люди с одним заданием – забрать и не задавать лишних вопросов. А в нужное время посылки должны были активировать, чтобы спровоцировать жертвы и всколыхнуть ситуацию в стране. Следы заказчика терактов ведут в Украину», — сообщает телеканал.

Напомним, что вчера председатель КГБ Иван Тертель заявил о том, что в преддверии праздника Победы и непосредственно в сам день 9 мая в Беларуси планировались сразу несколько терактов. Подробности пообещал обнародовать сегодня.

Фильм «Убойная сила» должен выйти на ОНТ сегодня вечером.