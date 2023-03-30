Теплоизоляцию со стройки увозили на авто: с поличным задержаны подозреваемые в серии хищений

Сотрудники ОБЭП Октябрьского РУВД в результате проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий при силовой поддержке ОМОНа с поличным задержали двоих мужчин (19 и 39 лет).

«Фигуранты на протяжении нескольких ночей проникали на строящийся объект, где похищали теплоизоляционные материалы, — сообщает столичная милиция. — Похищенное на арендованном автомобиле вывозили и продавали по цене ниже рыночной, полученные деньги тратили на личные нужды.

В момент задержания в автомобиле мужчин находилось 46 пачек теплоизоляционных плит из минеральной ваты, которые они планировали сбыть.

Известно, что задержанные работают подсобными рабочими в столичной организации.

Возбуждено уголовное дело за кражу, проверяется причастность фигурантов к аналогичным преступлениям».