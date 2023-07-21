Теперь без Stadler: Минский метрополитен закупит российские поезда

Минский метрополитен будет вновь закупать поезда российского производства из-за того, что белорусская «дочка» Stadler – компания «Штадлер Минск» – отказалась поставлять подвижной состав, сообщила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.

Как сообщает агентство «Минск-Новости», причина этому – «санкционное давление коллективного Запада».

В свою очередь ранее мытищинский завод «Метровагонмаш» сообщал ранее, что Минский метрополитен заключил договор о поставке 28 вагонов, из которых сформируют семь поездов для третьей линии – Зеленолужской, пишет Sputnik.by.

Это поставщик был традиционным для минской подземки с момента ее открытия. Перейти на другую технику метро Минска решило только после открытия дочернего подразделения Stadler в Беларуси. Составы от «Штадлер Минск» начали поступать в эксплуатацию с 2019 года. А всего в минское метро поставили десять таких поездов (44 вагона).

Начиная с советского периода в минское метро поставлено около 340 вагонов российского производства, некоторые из которых произведены на ЗАО «Вагонмаш» (Ленинградский вагоностроительный завод), а основная масса – на «Метровагонмаш» (Мытищинский вагоностроительный завод).

Некоторые поставки финансировались российскими кредитами. Например, в 2014 году Беларусбанк подписал соответствующий договор с Внешэкономбанком (сейчас это корпорация ВЭБ.РФ), чтобы обеспечить поставку 15 вагонов.

Проблемы Stadler

Транснациональная корпорация открыла вагоностроительный завод в городе Фаниполь под Минском в свободной экономической зоне в 2014 году. Продукция оттуда поставлялась в Россию, Азербайджан, Грузию. Также частично делались вагоны для Норвегии.

Открытие завода в Фаниполе примерно совпало по времени с планами минского метро закупить состав, сделанный на Гомельском вагоностроительном заводе из украинских комплектующих. Эти планы не были реализованы.

В том же году было решено начать тестовую эксплуатацию поезда Stadler. В 2017 году стороны подписали договор о поставке десяти составов, что и было сделано в последующие несколько лет.

Весной 2022 года стало известно, что Stadler хочет перенести часть фанипольского производства в Польшу и Швейцарию.

«Из первоначальных 1500 сотрудников около 300 должностей уже были сокращены за последние месяцы из-за ситуации с нехваткой производственных мощностей. Перемещение заказов неизбежно приведет к еще большему сокращению мощностей, что, по возможности, будет осуществляться за счет сокращенного рабочего времени», – заявила тогда начальник бюро рекламы и маркетинговых коммуникаций предприятия Дина Казакевич.