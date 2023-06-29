Телеграм-каналы: Пригожину дали время до 1 июля

Страсти вокруг персоны Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» не утихают. Официально сообщалось, что Евгений Пригожин находится в Беларуси, однако российские СМИ (в частности, питерское издание «Фонтанка») сообщают, что человека, очень похожего на Евгения Пригожина, видели в Санкт-Петербурге. Да и самолеты Пригожина время от времени летают из Беларуси в Россию, если верить специализированным авиационным он-лайн сервисам.

Что происходит? Почему человек, которого обвиняли в организации военного мятежа, чувствует себя настолько вольготно?

Неофициальный ответ на этот вопрос дали российские телеграм-каналы, близкие к силовикам. Согласно их информации, до 1 июля основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину дали время закрыть все дела в России и разобраться с имуществом. Якобы, это входило в договоренности об условиях остановки движения колонн наемников на Москву.

«Пользуясь такой возможностью, готовится вывоз в ближайшее время всех доступных наличных средств ЧВК «Вагнер» в Африку и Беларусь», — говорится в распространенной информации. А после 1 июля, якобы, в России начнутся обыски и арест активов Пригожина.

Посмотрим…