Тарифы на услуги ЖКХ повысят в июне

Вот что рассказал об этом министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель.

«В течение года тарифы не могут повышаться более чем на 5 долларов США в эквиваленте, — цитируют чиновника «Минск-Новости». — В соответствии с планами на первом этапе — с 1 января — изменяют тарифы на основные жилищно-коммунальные услуги, на втором этапе — с 1 июня — на подогрев воды и теплоснабжение.

При этом министр ЖКХ напомнил, что в 2022 г. с 1 июня было запланировано увеличение тарифа на услуги по теплоснабжению и подогреву воды, однако этого не произошло».